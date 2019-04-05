Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Petrol Boru Hattında Yangın

Venezuela'da Petrol Boru Hattında Yangın

1 saat önce

Venezuela'da Anzoátegui eyalettinde La Leona bölgesinden geçmekte olan petrol boru hattında patlama oldu.

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Venezuela'da Anzoátegui eyalettinde La Leona bölgesinden geçmekte olan petrol boru hattında patlama oldu.

Yerel saatle 15: 30 civarında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yerel medya, patlamanın bir sabotaj sonucu olmasından şüphelenildiğini yazarken, yangını söndürmek için uzman ekipler ve itfaiye görevlileri bölgeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:41 Kaynak: DHA

Venezuela, Dünya
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