Venezuela'da Rusya ve Batı'nın Petrol Hesapları

'Rusya için bir lütuf'



Times, Rusya lideri Vladimir Putin'in Maduro'nun iktidarda kalması için elinden geleni yapacağını söylemesinin de kısmen petrolle ilgili olduğunu savunuyor ve şöyle devam ediyor:



"Venezuela'nın petrol sektöründeki çöküş, küresel petrol fiyatları baskı altındayken Rusya için bir lütuf oldu. Petrol gelirleri Rus federal bütçesinin yüzde 40'ını oluştururken, petrol fiyatlarını yüksek tutmak Putin'in çıkarına. Bu da, farklı petrol kaynaklarının devreye girdiği bir dünyada giderek daha da zorlaşıyor. ABD günde 11 milyon varil üretiyor ve 2020'de net enerji ihracatçısı olmayı bekliyor. Diğer Latin Amerika ülkelerinde, Arjantin dünyanın en büyük ikinci kaya gazı rezervlerine ve dördüncü büyük kaya petrolü kaynaklarına sahip. Brezilya, denizlerindeki büyük petrol yataklarını daha yeni çıkartmaya başladı. Meksika da petrol ve doğalgaz üretimini önemli oranda artırıp ihracatçı olmaya niyetli."

Venezuela'nın kendisini yeni bir jeopolitik gerçekliğin tam kalbinde bulduğunu söyeleyen Times, yazıya şu satırlarla son veriyor;



"Venezuela'nın bunalımda olması kendi petrol fiyatlarını artırabilmesi için Rusya'nın çıkarına. Ülkenin petrol üretimi Opec'e verdiği taahhüdün günde 600 bin varil altında. Bu da diğer üreticiler üzerindeki üretimi kısma baskısını azaltıyor. Dolayısıyla Venezuela'nın yeni bir hükümetle petrol üretimini tarihi seviyelere çekmesi, dünya genelinde ham petrol fiyatını azaltır. Bu da İngiltere dahil tüm petrol tüketicisi ülkelerin ekonomik ve stratejik yararına olur."