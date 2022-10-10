Venezuela'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 25'ten fazla kişi öldü

Venezuela'nın Aragua eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 25 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi kayboldu.
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, yaptığı basın açıklamasında, Aragua'nın Las Tejerias kentinin günler süren yağışlara teslim olduğunu söyledi.
Rodriguez, şiddetli yağışların Pato Nehri'nin taşmasına neden olduğunu belirtti.
Las Tejerias'ın sular altında kaldığını kaydeden Rodriguez, bölgenin ciddi biçimde zarar gördüğünü dile getirdi.
Rodriguez, birçok kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin kaybolduğunu ve kaybolanları arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Yerel medyadaki görüntülerde, evlerin, iş yerlerinin ve yolların çamurla kaplandığı görüldü.
Yaşanan su taşkını ve heyelan nedeniyle birçok ev sürüklenirken, tarım alanları da zarar gördü.
En az 25 can kaybı
CNN'in haberine göre, Aragua'nın Las Tejerias kentinde yağışların tetiklediği heyelanda 25'ten fazla kişi öldü, 52 kişiden ise haber alınamıyor.
Risk Önleme ve Kamu Koruma Bakan Yardımcısı Carlos Perez, arama kurtarma çalışmalarının 1000'in üzerinde görevlinin katılımıyla yapıldığını açıkladı.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaptığı sosyal medya paylaşımında, söz konusu duruma müdahale için azami sayıda ekibin bölgeye sevk edildiğini belirtmişti. Maduro, felaketten etkilenenlerle dayanışma amacıyla 3 gün "ulusal yas" ilan etmişti.
Venezuela'nın bazı kesimleri, La Nina hava olayının etkisiyle normalin üzerinde yağış alıyor.
Ülkede son 2 haftada şiddetli yağışlar ve bunun yol açtığı afetlerde, toplamda 42 kişi hayatını kaybetti.
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