Yaşanan su taşkını ve heyelan nedeniyle birçok ev sürüklenirken, tarım alanları da zarar gördü.

Kaynak: AA

Delcy Rodriguez, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Venezuela'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 25'ten fazla kişi öldü - Son Dakika

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