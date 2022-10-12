Venezuela'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 43'e çıktı - Son Dakika
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Venezuela'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 43'e çıktı

12.10.2022 03:18
Venezuela'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 43'e çıktı

Venezuela'nın Aragua eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde ölenlerin sayısı 43'e yükseldi.

Venezuela'nın Aragua eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde ölenlerin sayısı 43'e yükseldi.

Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, Las Tejerias kentinde, toprak kayması sonucu ölenlerin sayısının 43'e çıktığını bildirdi.

Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek "Bölgeye yeniden elektrik verilmesi çalışmalarında yüzde 95 oranında telafi sağlandı. Çok ciddi zarar gören telefon hatlarında da ilerleme katedildi." ifadelerini kullandı.

Las Tejerias'ta halka 24 saat hizmet verecek bir başkanlık makamının kurulduğunu sözlerine ekleyen Rodriguez, bölgede gıda dağıtımının ve güvenliğinin sağlanması, kamu hizmetleri, temizlik, kurtarma ve bölgenin yeniden inşasının koordine edileceğini duyurdu.

Afet bölgesini gün içerisinde ziyaret eden Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise trajedinin büyüklüğüne dikkati çekerek ölü sayısının 100'ü bulabileceğini belirtmişti.

Son 2 haftada şiddetli yağışlarda 42 kişi ölmüştü

Venezuela'nın bazı kesimleri, La Nina hava olayının etkisiyle normalin üzerinde yağış alıyor.

Ülkede son 2 haftada şiddetli yağışlar ve bunun yol açtığı afetlerde, toplamda 42 kişi hayatını kaybetti.

Maduro, felaketten etkilenenlerle dayanışma amacıyla 3 gün "ulusal yas" ilan etmişti.

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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, afet bölgesini ziyaret etti Venezuela Devlet Başkanı Maduro, afet bölgesini ziyaret etti Venezuela'daki toprak kayması felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi Venezuela'daki toprak kayması felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi
Kaynak: AA

Delcy Rodriguez, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 43'e çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Venezuela'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 43'e çıktı - Son Dakika
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