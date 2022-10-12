Venezuela'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 43'e çıktı

Las Tejerias'ta halka 24 saat hizmet verecek bir başkanlık makamının kurulduğunu sözlerine ekleyen Rodriguez, bölgede gıda dağıtımının ve güvenliğinin sağlanması, kamu hizmetleri, temizlik, kurtarma ve bölgenin yeniden inşasının koordine edileceğini duyurdu.

Kaynak: AA

Delcy Rodriguez, Venezuela, Güncel, Son Dakika

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