Venezuela'daki uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 3 ton esrar ele geçirildi

Venezuela'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 3 ton esrar ele geçirildi. Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri, Kuzeybatı Falcon eyaletinde yürüttükleri bir operasyon sırasında ele geçirdikleri 3 ton civarındaki esrar maddesini basın mensuplarının önünde imha etti. Venezuela makamları, uyuşturucunun Kolombiya'da üretildikten sonra Kuzey Antillere gönderilmek üzere paketlendiğini oradan da ABD ve Avrupa pazarına sunulmasının amaçlandığını belirtti.
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