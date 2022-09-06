Venezuela'daki uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 3 ton esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Venezuela'daki uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 3 ton esrar ele geçirildi

06.09.2022 10:06
Venezuela'daki uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 3 ton esrar ele geçirildi

Venezuela'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 3 ton esrar ele geçirildi.

Venezuela'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 3 ton esrar ele geçirildi. Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri, Kuzeybatı Falcon eyaletinde yürüttükleri bir operasyon sırasında ele geçirdikleri 3 ton civarındaki esrar maddesini basın mensuplarının önünde imha etti. Venezuela makamları, uyuşturucunun Kolombiya'da üretildikten sonra Kuzey Antillere gönderilmek üzere paketlendiğini oradan da ABD ve Avrupa pazarına sunulmasının amaçlandığını belirtti.

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Kaynak: AA

Venezuela, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'daki uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 3 ton esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Venezuela'daki uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 3 ton esrar ele geçirildi - Son Dakika
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