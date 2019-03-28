Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Su Sıkıntısı Artıyor

Venezuela'da Su Sıkıntısı Artıyor

36 dakika önce

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da şebeke suyu pompalarının bozulması nedeniyle yaşanan su sıkıntısı şehirdeki yaşamı olumsuz etkiliyor.

Venezuela'da Su Sıkıntısı Artıyor, System.String[]
Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da şebeke suyu pompalarının bozulması nedeniyle yaşanan su sıkıntısı şehirdeki yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, su pompalarının elektrik kesintisi nedeniyle bozulmasının ardından, başkent Caracas sakinleri şehrin yüksek bölgelerindeki nehirlere akın ediyor.

Şehrin birçok bölgesinde şebeke suyu sağlanamazken, halk park ve bahçelerdeki kaynak ve hatlardan evlerine su taşıyor.

Hafta başından bu yana yaşanan su kesintisinden dolayı şehir genelinde çok sayıda okul, fabrika ve iş yeri de kapandı.

Öte yandan, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, elektrik kesintilerine işaret ederek cumartesi günü sokağa çıkacaklarını ve bu gösterilerin 6 Nisan'da devreye sokacakları "Özgürlük Operasyonu"nun bir provası niteliği taşıdığını söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:05 Kaynak: AA

Venezuela, Güncel
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