Venezuela'da Sular Durulmuyor

ABD Juan Guiado'ya desteğini açıklarken, Rusya mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek verdi.

ABD Juan Guiado'ya desteğini açıklarken, Rusya mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek verdi. Ülkedeki gösterilerde ölenlerin sayısı ise 8'e yükseldi. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Nicolas Maduro'yu tanımayarak kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından ülkede sular durulmuyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Juan Guiado'ya destek veren ABD'ye restini çekti. Maduro, diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığı ABD'nin Venezuela'daki diplomatlarının ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdı. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guiado ise, "Anayasanın bana verdiği yetkiler gibi, tüm diplomatik misyon başkanları ve ülkemizde akredite olan tüm delegasyonlardan diplomatik varlıklarını sürdürmelerini şiddetle istiyorum" açıklamasını yaptı.



"MADURO'NUN DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESME YETKİSİ YOK" Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun restine ABD'den yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Guaido'yu desteklemeye hazırız. Guaido, ABD ve diğer ülkelerdeki diplomatik temsilcilerin statüsünü belirleme de dahil olmak üzere geçici başkan olarak anayasal görevlerini yerine getiriyor. Guaido'nun Venezuela'daki tüm ülkelerle diplomatik ilişkileri sürdürmeyi amaçlayan direktifini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri yer aldı. ABD'nin Venezuela ile diplomatik ilişkilerini sürdürmeye devam edeceği ve ABD'nin Venezuela'daki misyonunu geçici Devlet Başkanı Guaido hükümeti aracılığıyla yürüteceği belirtilen açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD ile diplomatik ilişkileri koparma ya da diplomatları sınır dışı etme yasal yetkiye sahip olduğuna düşünmüyor" denildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve Lima Grubu ülkeleri de dahil olmak üzere bir düzine batı yarımküre ülkesi, Venezuela'da özgürlük ve demokrasinin önemini anlamak için bugün bir araya geldi. Bölge genelinde sorumlu ülkeleri harekete geçmeye ve Venezuela halkının yanında olmaya çağırıyoruz" dedi.



RUSYA'DAN MADURO'YA DESTEK Maduro ve Guiado arasındaki siyasi çekişme ABD üzerinden devam ederken, oyuna Rusya da dahil oldu. ABD'ye restini çeken Maduro'ya Rusya'dan destek geldi. Rus televizyon kanalı RT'nin Kremlin'deki üst düzey kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Rusya'nın Venezuela'ya karşı pozisyonunun değişmeyeceği belirtildi. Bir hafta önce Venezuela'ya ekonomik olarak yardım edeceğini açıklayan Kremlin'in Maduro'nun Guaido'ya karşı yaptırımlarına saygı göstereceği bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Venezuela'da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Zaharova, başta ABD olmak üzere Juan Guiado'ya destek veren bazı ülkeleri, "İlerici olduklarını iddia eden batılı toplumların, uluslararası hukuka gerçekte ne kadar ilgili olduğu takındıkları tavırla görülebilir. Egemen devletlerin iç işlerine karışan uluslararası güçlerin gerçekle ne kadar ilişkili olduğunu açıkça görebiliyoruz" sözleriyle isim vermeden eleştirdi.



LATİN AMERİKA'DAN MADURO'YA DESTEK Brezilya İşçi Partisi (PT) Genel Başkanı Gleisi Hoffmann da, ABD'nin kibrinden dolayı Juan Guaido'yu tanımasının korkunç bir savaşa yol açabileceğini söyledi. Hoffman, "Bugün Latin Amerika'da diğer kıtalarda da olmasını reddettiğimiz çatışmaların yolu açıldı. Libya, Irak, Suriye gibi. ABD ve siyasi ortaklarının kibirli kararları bir savaşa yol açabilir" dedi. Başta Meksika olmak üzere Uruguay, Küba, Bolivya, Nikaragua ve El Salvador da Venezuela'nın yasal Devlet Başkanı Maduro'ya desteklerini açıkladı. İspanya'daki solcu Ahora Podemos Partisi Milletvekili Pablo Iglesias da Maduro'ya desteğini açıklayarak, "Trump sadece petrolle ilgileniyor. İspanya, Venezuela'da yapılacak bir darbeyi savunmamalı" mesajını verdi. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Silahlı Kuvvetlerinin (FANB) Jorge Guaido'yu devlet başkanı olarak tanımadığını açıkladı. Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatan askerleri, gizli çıkarların gölgesinde ülkemize empoze edilmeye çalışılan bir devlet başkanını kabul etmiyor. Yasalar dışında ilan edilmiş bir devlet başkanını tanımıyor" dedi.



AB, VENEZUELA'DAKİ DURUM İÇİN POZİSYON BELİRLEYEMEDİ Avrupa Birliği (AB) liderlerinin bir kısmı Venezuela'da seçim çağrısında bulundu. 28 üye ülke, kriz karşısında takınılacak pozisyon üzerinde anlaşmaya varamadı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela'da seçim çağrısında bulundu. Mogherini, "Venezuela'da anayasal düzene uygun bir şekilde, acilen güvenilir ve özgür seçimlerle sonuçlanacak siyasi bir süreç başlatılmalıdır" dedi. "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip" ifadelerini kullandı. Twitter'dan açıklama yapan Tusk, "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip" ifadelerini kullandı. Fransa ise şimdilik konuya çekimser kaldı. Elysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa durumu yakından takip ediyor. Avrupa'daki ortaklarına danışıyor. Resmi konumumuz yakında açıklanacak" denildi.



ÖLÜ SAYISI ARTIYOR Venezuela'da Maduro karşıtı gösterilerin şiddeti, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun yemin ederek kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinden sonra arttı. Resmi kaynaklar, Guaido'nun yemin töreninden sonra gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı. Gösterilerde birçok kişinin de yaralandığı belirtildi.



(İHA)

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