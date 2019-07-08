Son Dakika Haberleri: Venezuela'da taraflar Barbados'ta bir araya gelecek
Son Dakika Dünya Haber

Venezuela'da taraflar Barbados'ta bir araya gelecek

27 dakika önce

– Venezuela'da yönetimin temsilcileri ve muhalefet temsilcileri Norveç'in arabuluculuğunda Barbados'ta bir araya gelecek.

Venezuela'da taraflar Barbados'ta bir araya gelecek, System.String[]
Venezuela'da yönetimin temsilcileri ve muhalefet temsilcileri Norveç'in arabuluculuğunda Barbados'ta bir araya gelecek.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'nun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, iki taraftan da temsilcilerin Mayıs ayında Norveç'te yapılan görüşmelerin ardından yine bir araya geleceği belirtildi.
Tarafların hangi gün bir araya geleceği belirtilmezken, Karayipler'de bir ada ülke olan Barbados'ta yine Norveç'in arabuluculuğunda görüşmelerin devam edeceği açıklandı.


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:36 Kaynak: DHA
Venezuela, Norveç, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'da seçimi kaybeden Aleksis Çipras'tan ilk açıklama Uzaya gitmeye hak kazanan ilk siyahi Afrikalı, motosiklet kazasında öldü Müslüman kadının 'peçesini zorla açmak isteyen' Belçikalı gözaltına alındı Disney yıldızı Cameron Boyce, uykuda hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 12:03:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela'da taraflar Barbados'ta bir araya gelecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]