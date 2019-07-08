Venezuela'da taraflar Barbados'ta bir araya gelecek
27 dakika önce
– Venezuela'da yönetimin temsilcileri ve muhalefet temsilcileri Norveç'in arabuluculuğunda Barbados'ta bir araya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:36 Kaynak: DHA
– Venezuela
'da yönetimin temsilcileri ve muhalefet temsilcileri Norveç
'in arabuluculuğunda Barbados'ta bir araya gelecek.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'nun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, iki taraftan da temsilcilerin Mayıs ayında Norveç'te yapılan görüşmelerin ardından yine bir araya geleceği belirtildi.
Tarafların hangi gün bir araya geleceği belirtilmezken, Karayipler
'de bir ada ülke olan Barbados'ta yine Norveç'in arabuluculuğunda görüşmelerin devam edeceği açıklandı.
Yunanistan'da seçimi kaybeden Aleksis Çipras'tan ilk açıklama
Uzaya gitmeye hak kazanan ilk siyahi Afrikalı, motosiklet kazasında öldü
Müslüman kadının 'peçesini zorla açmak isteyen' Belçikalı gözaltına alındı
Disney yıldızı Cameron Boyce, uykuda hayatını kaybetti