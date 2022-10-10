Venezuela'da toprak kayması faciası! 22 kişi ölürken onlarca da kayıp var - Son Dakika
Üye Girişi

Venezuela'da toprak kayması faciası! 22 kişi ölürken onlarca da kayıp var

10.10.2022 01:46

Yoğun yağışların ardından Venezuela'da meydana gelen toprak kayması felaketinde 22 kişi yaşamını yitirirken 50'den fazla kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanan ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ın yaklaşık 40 kilometre batısında yer alan Las Tejerias şehrinde dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağışlar, bölgedeki çok sayıda nehrin taşmasına ve toprak kaymalarına neden oldu.

Venezuela'da toprak kayması: 22 ölü, en az 50 kayıp

5 NEHİR TAŞTI

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada, toprak kaymasında 22 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, bölgedeki 5 nehrin taştığını ve kayıp olan 50'den fazla kişi için arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi. Rodriguez, "Burada çok ciddi hasar görüyoruz, şimdiye kadar 22 ölü bulduk, 50'den fazla kişi kayıp. Bu insanları bulmak için çalışıyoruz" dedi.

Venezuela'da toprak kayması: 22 ölü, en az 50 kayıp

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Felakette hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirtirken Rodriguez, olayda hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi. Yetkililer bölgede bir buçuk saatten uzun süre etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığını ve bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Olay nedeniyle Las Tejerias şehri afet bölgesi ilan edilirken, şehirde arama-kurtarma ve temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

Venezuela'da toprak kayması: 22 ölü, en az 50 kayıp
YORUMLAR
500
Venezuela'da toprak kayması: 22 ölü, en az 50 kayıp Venezuela'da toprak kayması: 22 ölü, en az 50 kayıp Venezuela'da meydana gelen toprak kaymasında 22 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Venezuela'da meydana gelen toprak kaymasında 22 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Kaynak: İHA

Venezuela, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da toprak kayması faciası! 22 kişi ölürken onlarca da kayıp var - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:22 Gram altın yeni haftaya büyük düşüşle başladı! 1005 liraya alıcı buluyor
09:04 Ermenistan'dan ateşkes ihlali! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar
09:01 Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! 10 milyona yakın kişiye sicil affı geliyor
09:04 Cenazeye göğüs dekolteli elbisesiyle katılan Jennifer Lopez tepki çekti: Cenazeye değil de düğüne gidiyormuş gibi
08:55 Canlı yayında büyük panik! BBC muhabiri Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki patlamalara yayındayken yakalandı
08:35 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 büyük patlama! Rusya intikam alıyor
08:33 Rusya, Haluk Bayraktar'ı hedef aldı! Casusluk girişimini Ukrayna istihbaratı engelledi
08:12 Zelenski: Rusya, İran yapımı İHA'larla saldırılar düzenlendi
08:01 Birbirini silen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi
07:58 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için TOKİ'ye başvuru zamanı! İşte ayrıntılar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 09:29:22. #1.13#
SON DAKİKA: Venezuela'da toprak kayması faciası! 22 kişi ölürken onlarca da kayıp var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement