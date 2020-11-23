Venezuela'da trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

Olay yerine gelen ekipler, 8 kişinin cansız bedenine ulaşırken yaralanan 18 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Venezuela basınında çıkan habere göre, ülkenin Falcon eyaletine bağlı Coro kentinin otoyolunda bir otobüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.

Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü