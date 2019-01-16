Venezuela'da tüm taraflar 23 Ocak'ta sokağa iniyor
1 saat önce
Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Başkan Yardımcısı Cabello, muhalefetin ülke genelinde protesto düzenleyeceği 23 Ocak'ta, iktidar yanlılarının da sokağa ineceğini duyurdu.
Venezuela
Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Başkan Yardımcısı Cabello, muhalefetin ülke genelinde protesto düzenleyeceği 23 Ocak'ta, iktidar yanlılarının da sokağa ineceğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:30
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