Son Dakika Haberleri: Venezuela'da tüm taraflar 23 Ocak'ta sokağa iniyor

Venezuela'da tüm taraflar 23 Ocak'ta sokağa iniyor

1 saat önce

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Başkan Yardımcısı Cabello, muhalefetin ülke genelinde protesto düzenleyeceği 23 Ocak'ta, iktidar yanlılarının da sokağa ineceğini duyurdu.

Venezuela'da tüm taraflar 23 Ocak'ta sokağa iniyor, System.String[]
Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Başkan Yardımcısı Cabello, muhalefetin ülke genelinde protesto düzenleyeceği 23 Ocak'ta, iktidar yanlılarının da sokağa ineceğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:30 

Venezuela, Ekonomi
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