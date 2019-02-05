Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Tutuklanan Fransız Gazeteciler: "Bizi Ajan Sandılar"

Venezuela'da Tutuklanan Fransız Gazeteciler: "Bizi Ajan Sandılar"

27 dakika önce

Venezuela'da yaşanan protestoları takip ederken gözaltına alınan, Fransız gazeteciler Pierre Caillé ve Baptiste des Monstiers, yetkililerin kendilerini ajan sandıklarını söyledi.

Venezuela'da Tutuklanan Fransız Gazeteciler:
Venezuela'da yaşanan protestoları takip ederken gözaltına alınan, Fransız gazeteciler Pierre Caillé ve Baptiste des Monstiers, yetkililerin kendilerini ajan sandıklarını söyledi. Ayrıca Venezuelalı muhalefet lideri Juan Guaido'nun Temsilcisi Carlos Vecchio, ABD Kongresine davet edildi.

Venezuela'da yaşanan protestoları takip eden Fransız gazeteciler Pierre Caillé ve Baptiste des Monstiers, güvenlik güçleri tarafından iki gün boyunca alıkonulmuştu. Serbest kalan Fransız gazeteci Monstiers, Fransız basınına verdiği demeçte, "Bizi ajan sandıkları için tutukladılar. Filmlerdeki KGB hücreleri gibiydi kaldığımız yer" dedi. Gazeteciler, gizli servislerin merkezi El Helicoide'de birçok kez farklı yere transfer edildiklerini söyleyerek, elçilikle bağlantı kurmalarına izin verilmediğine de dikkat çekti.

Guaido'nun temsilcisi ABD Meclisi'ne davet edildi

Kendisini Geçici Venezuela Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido'nun ABD'deki temsilcisi Carlos Vecchio'nun, Donald Trump'ın Kongre'deki konuşmasına davet edildiği açıklandı. Vecchio'yu davet eden Senatör Marco Rubio yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın, Latin Amerika'daki zalim liderlere karşı ve Venezuela halkına verdiği desteği bir kez daha vurgulayacağını öngörüyorum" diye konuştu.

Siyasi mahkumlar da ülke rekoru kırıldı

Venezuela Ceza Forumu (FPV), ülkede cezaevlerinde 966 siyasi mahkümun bulunduğu ve bunun ülke tarihi boyunca en büyük rakam olduğunu açıkladı. FPV yayınladığı raporunda, tutuklamaların çoğunun, Juan Guaido'nun Karakas'taki kalabalık önünde kendisini geçici başkan olarak yemin ettiği 23 Ocak'ta gerçekleştiğini duyurdu. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:35 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Politika
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