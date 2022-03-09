Venezuela'da tutuklu bulunan 2 ABD'li serbest bırakıldı - Son Dakika
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Venezuela'da tutuklu bulunan 2 ABD'li serbest bırakıldı

09.03.2022 05:03
Venezuela'da tutuklu bulunan 2 ABD'li serbest bırakıldı

Venezuela'da 2017'de yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan ABD'li 6 yöneticiden 2'sinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Venezuela'da 2017'de yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan ABD'li 6 yöneticiden 2'sinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Yerel basında çıkan habere göre, ABD'den üst düzey bir heyetin geçen hafta Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmesinin ardından ABD vatandaşı iki kişi serbest bırakıldı.

Venezuela'daki insan hakları savunucularının iddiasına göre yüksek mahkeme tarafından hapis cezaları 5 Şubat'ta onaylanan 6 ABD'liden ikisi özgürlüğüne kavuştu.

Venezuela makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken basın, Maduro'nun, ABD heyetiyle görüşmesinden sonra kararın bu yönde çıktığı öne sürülüyor.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, ABD'li yetkililerin Caracas'ta yaptığı görüşmenin amacının "Enerji güvenliği" ve tutuklu ABD'lilerin durumunu görüşmek olduğunu bildirmişti.

Maduro, ABD heyetiyle görüşmelerin devam edeceğini vurgulayarak, ülke muhalefetiyle de kesilen diyaloğun yeniden başlatılacağını duyurmuştu.

Süreç

Beşi ABD vatandaşı, biri ABD'de kalıcı oturum iznine sahip 6 yönetici, "yolsuzluk" ve "devleti zarara uğratmak" suçlamalarıyla yargılanmıştı.

Citgo'nun 5 yöneticisine 8 yıl 10 ay, bir yöneticisine ise 13 yıl hapis cezası verilmişti.

ABD yönetimi, 6 ABD'li yetkilinin "haksız şekilde yargılandıkları" gerekçesiyle Venezuelalı bir yargıç ve bir savcıyı yaptırım listesine almıştı.

Venezuela'da yüksek mahkeme, devlete ait petrol şirketi PDVSA'nın ABD'deki iştiraki Citgo'nun 6 yöneticisine verilen hapis cezasını onamıştı.

Venezuela ABD ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti

ABD'nin, eski Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanımasının ardından Maduro, 23 Ocak 2019'da ABD ile diplomatik ilişkileri kestiğini belirtmişti.

ABD eski Başkanı Donald Trump, ayın şekilde Venezuela ile diplomatik ilişkileri koparmış, Karakas'taki ABD büyükelçiliğini de kapatmıştı.

Venezuela petrolüne ambargo uygulayan ABD, uzun süredir Maduro hükümetine ekonomik ve siyasi baskı uyguluyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Nicolas Maduro, Yolsuzluk, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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