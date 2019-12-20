Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü - Son Dakika Dünya

Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü

6 saat önce

Venezuela'da içinde 9 kişinin bulunduğu uçak, havalimanına yaklaştığı sırada düştü, kazadan kurtulan olmadı.

Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü, System.String[]

Venezuela'da içinde 9 kişinin bulunduğu uçak, havalimanına yaklaştığı sırada düştü, kazadan kurtulan olmadı.

Kaza Charallave şehrinde bulunan Caracas Oscar Havalimanı yakınlarında meydana geldi. 2 mürettebat ve 7 yolcu bulunan Beechcraft King Air 100 tipi uçak havalimanına iniş için alçaldığı sırada düştü. Havalimanına 8 kilometre uzakta bulunan enkaza ulaşan ekipler, uçaktan kurtulan olmadığını gördü.Yerel medya, kazanın kötü hava koşulları nedeniyle meydana gelmiş olmasından şüphelenildiğini; kazayla ilgili olarak araştırma başlatıldığını duyurdu.


Venezuela, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:34 Kaynak: DHA
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