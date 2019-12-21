Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü - Son Dakika

Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü

6 saat önce

Venezuela'da başkent Caracas yakınında küçük bir uçağın düşmesi sonu 9 kişinin öldüğü belirtildi.

Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü, System.String[]

Venezuela'da başkent Caracas yakınında küçük bir uçağın düşmesi sonu 9 kişinin öldüğü belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, ülkenin doğusundaki Guasipati havalimanından kalkan Beechcraft 100 King Air tipi çift motorlu küçük yolcu uçağı, başkent Caracas'ın güneyinde Oscar Machado Zuloaga Havalimanı yakınındaki ormanlık alana düştü.

İnişin hemen öncesinde meydana gelen kazada 3 mürettebat ve 6 yolcudan kurtulan olmadı.

Başsavcı Tarek William Saab, Caracas'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, kazayı araştırması için 1'i havacılık uzmanı 2 savcının görevlendirildiğini duyurdu.

Saab, kazanın nedenine dair bir açıklama yapmak için erken olduğunu ifade etti.

Ülke basınında yer alan bazı haberlerde ise uçakta hükümete yakın iş adamlarının bulunduğu kaydedildi.

Uçağın altın taşıdığı iddiası

Muhalif Ulusal Meclisin (AN) İtalya'da bulunan milletvekillerinden Americo de Grazia ise uçağın altın taşıdığını iddia etti.

Grazia, kendini geçici devlet başkanı ilan eden AN Başkanı Juan Guaido ve lideri Leopoldo Lopez'in başkent Caracas'ta 30 Nisan'da denediği başarısız askeri kalkışmaya katılmış ve aynı gün İtalya'nın Caracas Büyükelçiliğine kaçmıştı.

Grazia ve beraberindeki diğer milletvekili Mariela Magallanes daha sonra İtalya'ya gitmişti.

Venezuela, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açacak
Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı İmamoğlu açıkladı: Adalar'a faytonların yerine elektrikli araçlar geliyor Cani koca üç haftalık oğlunu öldürdü, karısını yaraladı! Sebebi kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
08:33 Sur Belediyesi'ne görevlendirme/ Fotoğraflar - Son Dakika
08:33 TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
08:32 Sur Belediyesine görevlendirme - Son Dakika
08:29 İBB önünde fayton protestosu 2. akşamında; Çadırlarda sabahladılar - Son Dakika
08:29 İbb önünde fayton protestosu 2. akşamında; çadırlarda sabahladılar - Son Dakika
08:16 Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 08:41:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]