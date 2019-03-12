Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Uçak Kazası: 4 Ölü

Venezuela'da Uçak Kazası: 4 Ölü

1 saat önce

Venezuela'nın Bolivar eyaletinde Cessna 206 tipi uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 3 albay ve 1 başçavuşun yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Venezuela'da Uçak Kazası: 4 Ölü, System.String[]
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde Cessna 206 tipi uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 3 albay ve 1 başçavuşun yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Venezuela basını, Bolivar eyaletinin Gran Sabana bölgesinde Cessna 206 tipi bir uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 3 albay ve 1 başçavuşun yaşamını yitirdiğini aktardı. Basına yansıyan haberlerde, yaşamını yitiren albayların Carlos Sanchez, Andras Bermudez ve Cesar Padrino, başçavuşun ise Jose Granja olduğu aktarıldı.

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, uçağın enkazına ait fotoğraflar basına yansıdı. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:55 Kaynak: İHA

Cessna, Venezuela, 3. Sayfa
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