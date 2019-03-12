Venezuela'da Uçak Kazası: 4 Ölü
1 saat önce
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde Cessna 206 tipi uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 3 albay ve 1 başçavuşun yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde Cessna 206 tipi uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 3 albay ve 1 başçavuşun yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Venezuela basını, Bolivar eyaletinin Gran Sabana bölgesinde Cessna 206 tipi bir uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 3 albay ve 1 başçavuşun yaşamını yitirdiğini aktardı. Basına yansıyan haberlerde, yaşamını yitiren albayların Carlos Sanchez, Andras Bermudez ve Cesar Padrino, başçavuşun ise Jose Granja olduğu aktarıldı.
Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, uçağın enkazına ait fotoğraflar basına yansıdı. - KARAKAS
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:55 Kaynak: İHA
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