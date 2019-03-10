Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Ülke Genelindeki Elektrik Kesintileri Hayatı Felç Etti

Venezuela'da Ülke Genelindeki Elektrik Kesintileri Hayatı Felç Etti

19 dakika önce

Venezuela'nın başkenti Karacas ve birçok eyalete elektrik kesintileri devam ediyor.

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Venezuela'nın başkenti Karacas ve birçok eyalete elektrik kesintileri devam ediyor. Venezuela Devlet Başkanı Maduro "Elektrik hatlarına, yalnızca ABD'nin sahip olduğu yüksek teknoloji kullanılarak yapılmış bir saldırı düzenlendi" açıklamasında bulunmuştu
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:13 

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Dünya
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