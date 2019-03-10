Venezuela'da Ülke Genelindeki Elektrik Kesintileri Hayatı Felç Etti
19 dakika önce
Venezuela'nın başkenti Karacas ve birçok eyalete elektrik kesintileri devam ediyor.
Venezuela'nın başkenti Karacas ve birçok eyalete elektrik kesintileri devam ediyor. Venezuela Devlet Başkanı Maduro "Elektrik hatlarına, yalnızca ABD'nin sahip olduğu yüksek teknoloji kullanılarak yapılmış bir saldırı düzenlendi" açıklamasında bulunmuştu
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:13
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