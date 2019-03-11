Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Yaşam Daha da Zorlaşıyor

Venezuela'da Yaşam Daha da Zorlaşıyor

1 saat önce

Tarihin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da, günlerdir yaşanan elektrik kesintisi ülkeyi zor durumda bıraktı.

Tarihin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da, günlerdir yaşanan elektrik kesintisi ülkeyi zor durumda bıraktı. Ülkede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle okullar tatil edildi, devlet daireleri ve özel iş yerlerinde çalışma yapılamadı.Yaşanan krizin ardından Venezuela'da halk ayaklandı. Yağmalama olayları en üst seviyeye çıktı. Hırsızlar da karanlığı fırsat bilerek marketleri soymaya çalıştı. Devriye gezen polis, hırsızları yakalayarak gözaltına aldı. Ülkede alarm durumuna geçileceği tahmin ediliyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:46 Kaynak: İHA

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