Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Yeni Elektrik Kesintisi

Venezuela'da Yeni Elektrik Kesintisi

1 saat önce

Venezuela'nın başkenti Caracas ve birçok eyalete elektrik verilemiyor.

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Venezuela'nın başkenti Caracas ve birçok eyalete elektrik verilemiyor.

Siyasi kriz nedeniyle zor günler geçiren Venezuela'yı son iki gündür karanlıkta bırakan ve yaklaşık 7 saat önce önemli ölçüde giderilen elektrik kesintisi yeniden başladı.

Caracas'ın çok büyük bir kısmında ve birçok eyalette sabah yerel saatle 11 civarında elektrikler kesildi.

Yerel ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, ülkenin doğusundaki Guayana eyaletine bağlı Bolivar kentinde bulunan bir elektrik dağıtım merkezinde patlama oldu.

Yetkililer, patlamanın varlığına ya da son yaşanan kesintiye neden olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Venezuela'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan Simon Bolivar hidroelektrik santralinde perşembe günü meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Hükümet, Guri adıyla da bilinen hidroelektrik santraline saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda ülkenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise elektrik kesintisinin yenilenmeyen altyapı sebebiyle meydana geldiğini ileri sürmüş ve bu durum nedeniyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümeti suçlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:25 Kaynak: AA

Venezuela, Güncel
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