Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Yeni Elektrik Kesintisi

Venezuela'da Yeni Elektrik Kesintisi

1 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede hafta başından bu yana yaşanan elektrik kesintisi sorununun birkaç saatte çözüleceğini, çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Venezuela'da Yeni Elektrik Kesintisi, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede hafta başından bu yana yaşanan elektrik kesintisi sorununun birkaç saatte çözüleceğini, çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Maduro, ulusal elektrik şirketi Corpoelec çalışanlarının, Venezuela'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan hidroelektrik santralindeki arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Nicolas Maduro, elektrik sistemindeki arızanın giderilmesi amacıyla bugün ve yarın iş yerleri ve okulların kapalı kalacağını duyurdu.

Maduro ayrıca Venezuela halkına yaşananlar karşısında sakin ve anlayışlı olmaları çağrısında bulundu.

Venezuela'da ülke çapındaki elektrik kesintisi

Venezuela'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan ve "Guri" adıyla da bilinen hidroelektrik santralinde perşembe günü meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Corpoelec, hidroelektrik santralindeki arızanın "sabotaj" sonucu ortaya çıktığını ileri sürmüştü.

Maduro da kesintiyle ilgili ABD yönetimini suçlamıştı. Maduro hükümeti, hidroelektrik santraline saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda ülkenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı.

Muhalifler de elektrik kesintisinin yenilenmeyen altyapı sebebiyle meydana geldiğini ileri sürerek Maduro ve hükümeti suçlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:40 Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Venezuela, Güncel
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