Venezuela'da Yeniden Elektrik Kesildi
1 saat önce
Venezuela'da başkent Caracas dahil ülkenin önemli bölümünde elektrik kesildi.
Venezuela
'da başkent Caracas dahil ülkenin önemli bölümünde elektrik kesildi.
Venezuela'da yaklaşık bir hafta süren 7 Mart'taki elektrik kesintisinin ardından ülkenin önemli bölümünde yeniden elektrik kesintileri yaşanıyor.
Başkent Caracas'ın büyük bölümünün yanı sıra Aragua, Anzoátegui, Miranda, Falcón, Merida, Táchira, Sucre, Carabobo gibi önemli eyaletlerin de aralarında bulunduğu 15 bölgede yaklaşık 2 saattir bölgesel elektrik kesintileri görülüyor.
Hükümetin sabotaj olarak değerlendirdiği ilk kesintideki kadar olmasa da özellikle başkentte iletişimde ve internet erişiminde de aksamalar meydana geliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:42 Kaynak: AA
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