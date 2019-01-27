Son Dakika Haberleri: Venezuela'daki Amerikalı diplomatlar ülkelerine döndü

Venezuela'daki Amerikalı diplomatlar ülkelerine döndü

38 dakika önce

ABD'nin Caracas'taki büyükelçiliğinde görevli diplomatik personelin bir kısmı ülkelerine geri döndü.

Venezuela'daki Amerikalı diplomatlar ülkelerine döndü, System.String[]
ABD'nin Caracas'taki büyükelçiliğinde görevli diplomatik personelin bir kısmı ülkelerine geri döndü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:43 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, BM Güvenlik Konseyine Venezuela'da Guaido'yu Geçici Başkan Olarak Tanıma Çağrısında Bulundu ABD'de Basın Müzesi 372,5 Milyon Dolara Satıldı

Öğretmenlere Müjde: Sosyal Yardım Ücretleri Artırıldı Bakan Pekcan: 2018'de 3 Milyar 34 Milyon Liralık Kaçakçılık Olayı Ortaya Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 10:21:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela'daki Amerikalı diplomatlar ülkelerine döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]