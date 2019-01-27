Venezuela'daki Amerikalı diplomatlar ülkelerine döndü
38 dakika önce
ABD'nin Caracas'taki büyükelçiliğinde görevli diplomatik personelin bir kısmı ülkelerine geri döndü.
ABD
'nin Caracas'taki büyükelçiliğinde görevli diplomatik personelin bir kısmı ülkelerine geri döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:43
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