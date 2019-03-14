Son Dakika Haberleri: Venezuela'daki Elektrik Kesintisi

Venezuela'daki Elektrik Kesintisi

13 dakika önce

Venezuela'da ülkeyi 7 Mart'tan bu hafta ortalarına kadar karanlıkta bırakan ve hükümetin sabotaj olarak değerlendirdiği elektrik kesintisi başkent Caracas'ın yanı sıra tüm ülkede çok büyük ölçüde giderildi.

Venezuela'daki Elektrik Kesintisi, System.String[]
Venezuela'da ülkeyi 7 Mart'tan bu hafta ortalarına kadar karanlıkta bırakan ve hükümetin sabotaj olarak değerlendirdiği elektrik kesintisi başkent Caracas'ın yanı sıra tüm ülkede çok büyük ölçüde giderildi.

Ülkede geçen hafta cuma gününden bu yana kapalı olan devlet daireleri, fabrikalar ve alışveriş merkezleri yeniden çalışmaya başlarken, geçen perşembe akşamından bu yana kullanılmayan Caracas metrosu da yeniden hizmet vermeye başladı.

Kesintinin ertesi günü devlet daireleri ile birlikte kapılarını kapatan eğitim kurumlarındaki öğrenciler ise yarın yeniden ders başı yapacak.

Başkent Caracas'ın şebeke suyundan mahrum bölgelerinden bazılarına aşamalı olarak su verilmeye başlanırken, elektrik hizmetinin en son sağlandığı semtlerde ise zaman zaman kesintiler devam ediyor.

Venezuela'daki bazı bankalar ise elektrik sorunundan ötürü gün içinde sınırlı saatlerde hizmet veriyor.

Venezuela'nın 23 eyaletinden 22'si geçen hafta perşembe günü 17.00 sularında karanlığa gömülmüş, kesintiden ötürü ülkede telefon hatları çalışmamış ve internet erişimi sağlanamamıştı.

Venezuela hükümeti kesintiye ülkenin doğusunda, Guri bölgesindeki Simon Bolivar Hidroelektrik Santraline düzenlenen siber saldırının neden olduğunu duyurmuş ve sorunun düzeltilmesi için çalışıldığını açıklamıştı.

Muhalefet ise kesintinin yenilenmeyen, bakımı yapılmayan ve kalifiye görevli çalıştırılmayan elektrik altyapısındaki yetersizlikten kaynaklandığını öne sürmüştü.

Elektrikler pazar günü Caracas'ın büyük bölümüne yeniden gelse de kentteki bir güç aktarma istasyonunda büyük bir patlama meydana gelmiş ve Caracas'ın önemli bölümü yeniden karanlığa gömülmüştü.

Kentteki diğer güç aktarma istasyonunda da ertesi gün yeni bir patlama yaşanmasına karşın salı günü Caracas'ın çok büyük bölümü elektriğe kavuşmuştu.

Hükümete yakın medya kuruluşlarının haberlerine göre, ülkede kesintinin başladığı günden bu yana elektriksiz kalan kırsal kesim ve diğer kentlerde elektrik hizmeti sorunsuz veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:58 Kaynak: AA

Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela'da Tüm Ülkeyi Karanlığa Gömen Elektrik Kesintisini Araştırmak İçin Komisyon Kuruluyor Mehmet Özhaseki'nin Sürpriz "Plaj Projesi" ile Başkent Mavi Şehir Olacak

Son Dakika! Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı İmamoğlu, Vatandaşın, "Onlar Cennet Vaat Ettiler, Siz Niye Vaat Etmediniz" Sorusuna Böyle Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 18:11:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela'daki Elektrik Kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]