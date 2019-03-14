Son Dakika Haberleri: Venezuela'daki elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

Venezuela'daki elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

51 dakika önce

Venezuela'yı 7 Mart'tan bu yana karanlıkta bırakan ve hükümetin sabotaj olarak değerlendirdiği elektrik kesintisi ülkede çok büyük ölçüde giderildi.

Venezuela'daki elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi, System.String[]
Venezuela'yı 7 Mart'tan bu yana karanlıkta bırakan ve hükümetin sabotaj olarak değerlendirdiği elektrik kesintisi ülkede çok büyük ölçüde giderildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:00 

Venezuela, Ekonomi
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