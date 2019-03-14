Venezuela'daki elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi
51 dakika önce
Venezuela'yı 7 Mart'tan bu yana karanlıkta bırakan ve hükümetin sabotaj olarak değerlendirdiği elektrik kesintisi ülkede çok büyük ölçüde giderildi.
Venezuela
'yı 7 Mart'tan bu yana karanlıkta bırakan ve hükümetin sabotaj olarak değerlendirdiği elektrik kesintisi ülkede çok büyük ölçüde giderildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:00
Venezuela'da Tüm Ülkeyi Karanlığa Gömen Elektrik Kesintisini Araştırmak İçin Komisyon Kuruluyor
Şişli Belediyesi'nde Makam Odasına Haciz Geldi
MB Anketi: Yılsonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 15.64 Oldu (2)
ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım