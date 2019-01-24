Son Dakika Haberleri: Venezuela'daki Protesto Gösterilerinde 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Venezuela'daki Protesto Gösterilerinde 16 Kişi Hayatını Kaybetti

2 saat önce

Venezuela'da hükümet karşıtı protestolar sırasındaki çatışmalarda en az 16 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Venezuela'daki Protesto Gösterilerinde 16 Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Venezuela'da hükümet karşıtı protestolar sırasındaki çatışmalarda en az 16 kişinin öldüğü belirtiliyor.

El Pitazo'nun haberine göre, protestocuların güvenlik güçleriyle çatışmasında Amazonas, Barinas, Bolivar, Portuguesa, Tachira ve başkent Caracas'ta 16 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin birçok bölgesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı protesto ve destek gösterileri düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:08 Kaynak: DHA

Hükümet, Venezuela, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevindeki Mahkum, Koğuşta Tavana Asılı Halde Ölü Olarak Bulundu Sihirli Annem'in Oyuncusu Buğra Özmüldür'den Dikkat Çeken Açıklama: Defne Joy Foster Ölmeden Önce Sütten Kesildi

Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler Son Dakika! AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 13:10:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela'daki Protesto Gösterilerinde 16 Kişi Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]