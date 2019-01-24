Venezuela'daki Protesto Gösterilerinde 16 Kişi Hayatını Kaybetti
2 saat önce
Venezuela'da hükümet karşıtı protestolar sırasındaki çatışmalarda en az 16 kişinin öldüğü belirtiliyor.
Venezuela'da hükümet karşıtı protestolar sırasındaki çatışmalarda en az 16 kişinin öldüğü belirtiliyor.
El Pitazo'nun haberine göre, protestocuların güvenlik güçleriyle çatışmasında Amazonas, Barinas, Bolivar, Portuguesa, Tachira ve başkent Caracas'ta 16 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin birçok bölgesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı protesto ve destek gösterileri düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:08 Kaynak: DHA
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