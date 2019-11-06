Son Dakika Haberleri: Venezuela'daki seçim kurulunun değiştirilmesi için adım atıldı
Son Dakika Güncel Venezuela'daki seçim kurulunun değiştirilmesi için adım atıldı

Venezuela'daki seçim kurulunun değiştirilmesi için adım atıldı

7 saat önce

Venezuela'da seçim otoritesi Ulusal Seçim Konseyi'ne (CNE) yeni üyeleri belirleyecek komitenin kurulması için ekip oluşturuldu.

Venezuela'daki seçim kurulunun değiştirilmesi için adım atıldı, System.String[]

Venezuela'da seçim otoritesi Ulusal Seçim Konseyi'ne (CNE) yeni üyeleri belirleyecek komitenin kurulması için ekip oluşturuldu.

Ülkede gelecek yıl yapılacak parlamento seçimleri öncesinde CNE'ye yeni üyeleri belirleyecek Atama Komitesinin oluşturulması için çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis'te (AN) iktidar bloğu ve muhalefetin katılımı ile 9 kişilik komisyon kuruldu.

AN'den yapılan yazılı açıklamada, komisyonda muhalefetten 6, iktidardan 3 milletvekili bulunduğu ve 2 hafta içinde Atama Komitesine aday isimlerin belirleneceği kaydedildi.

Ülke basınındaki haberlerde ise iktidar milletvekillerinin, komisyona ve tüm sürece hükümetin elindeki Kurucu Meclis'in (ANC) de müdahil olmasını şart koştuğu belirtildi.

CNE'ye yeni üyelerin belirlenmesi, kendini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli AN Başkanı Juan Guaido'nun öncülüğündeki grubun dışında kalan muhalifler ve hükümet arasında imzalanan anlaşmanın başlıklarından biriydi.

Venezuela'da Guaido öncülüğündeki muhalif blokla yapılan görüşmelerin çökmesinin ardından hükümet ve diğer muhalif partiler, 16 Eylül'de anlaşmaya varmış, Guaido cephesinin tepki gösterdiği anlaşma gereği ülkedeki bazı siyasi tutuklular serbest kalmıştı.

Uzun süre önce AN'den çekilen iktidar bloğu da meclise geri dönmüştü.

Parlamento, Venezuela, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı
İngiltere'de parlamento feshedildi Öğrencisini kitapla yaralayan öğretmen hakkında karar Din dersine giren 'Hristiyan öğretmen' iddiaları ilgili soruşturma başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 11:49:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela'daki seçim kurulunun değiştirilmesi için adım atıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]