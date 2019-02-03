Son Dakika Haberleri: Venezuela'daki Siyasi Kriz Irak'a Uzandı

Venezuela'daki Siyasi Kriz Irak'a Uzandı

23 dakika önce

Venezuela'nın Bağdat Büyükelçisi Jonathan Delfi Velasco Ramirez, kendisini geçici Venezuela Başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya destek verdiğini açıkladı.

Venezuela'daki Siyasi Kriz Irak'a Uzandı, System.String[]
Venezuela'nın Bağdat Büyükelçisi Jonathan Delfi Velasco Ramirez, kendisini geçici Venezuela Başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya destek verdiğini açıkladı.

Venezuela'nın Bağdat Büyükelçisi Jonathan Delfi Velasco Ramirez sosyal medyada bir video paylaşarak, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu eleştirdi. Maduro hükümetinden yollarını ayırdığını ifade eden Ramirez, kendisini geçici Venezuela Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido'nun millet, tarih ve anayasa uğruna doğru yolda olduğunu söyledi. Maduro'nun "gaspçı ve acımasız çetelerinin bütün çizgileri aştıklarını" ileri süren Ramirez, Guaido'nun devlet başkanlığına geçmesinin hem görevi hem de anayasal bir hakkı olduğunu savundu.

Venezuela'da Maduro hükümetinden ayrılan ilk büyükelçi olan Ramirez, Venezuela halkını Guaido'yu desteklemeye çağırdı. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:19 Kaynak: İHA

Nicolas Maduro, Bağdat, Venezuela, Politika
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