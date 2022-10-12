Venezuela'daki toprak kaymasında can kaybı 43'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Venezuela'daki toprak kaymasında can kaybı 43'e yükseldi

12.10.2022 10:44
Venezuela'daki toprak kaymasında can kaybı 43'e yükseldi

Venezuela'da yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi.

Venezuela'da yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ın yaklaşık 40 kilometre batısında yer alan Las Tejerias şehrinde cumartesi günü meydana gelen toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 43'e yükseldiği belirtilirken, kayıp olduğu tespit edilen 56 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kentteki birçok ev ve iş yerinin hasar gördüğü felakette, elektrik ve içme suyu sıkıntısı da yaşanıyor. Yaklaşık 73 bin nüfusa sahip Las Tejerias sokakları, toprak kayması nedeniyle çamur, taş ve devrilen ağaçlarla doldu. Yetkililer, Las Tejerias'ta 300'den fazla ev, 15 işyeri ve bir okulun yıkıldığını söyledi. - KARAKAS

YORUMLAR
500
Venezuela'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 43'e çıktı Venezuela'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 43'e çıktı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, afet bölgesini ziyaret etti Venezuela Devlet Başkanı Maduro, afet bölgesini ziyaret etti
Kaynak: İHA

Venezuela, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Venezuela'daki toprak kaymasında can kaybı 43'e yükseldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:33 Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:22 Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 18:31:18. #1.13#
SON DAKİKA: Venezuela'daki toprak kaymasında can kaybı 43'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement