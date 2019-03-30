Son Dakika Haberleri: Venezuela'daki Üçüncü Elektrik Kesintisi

Venezuela'daki Üçüncü Elektrik Kesintisi

26 dakika önce

Venezuela'da dün yaşanan son kesintinin ardından başkent Caracas ve ülkenin önemli bölümünde elektrik yeniden sağlandı.

Venezuela'daki Üçüncü Elektrik Kesintisi, System.String[]
Venezuela'da dün yaşanan son kesintinin ardından başkent Caracas ve ülkenin önemli bölümünde elektrik yeniden sağlandı.

Bu ay içinde 3 büyük elektrik kesintisi ile önemli bölümü karanlığa gömülen Venezuela'da, dün yerel saatle 19.00 sularında başlayan son kesinti de ülkenin büyük bölümünde giderildi.

Başkent Caracas'ın büyük bölümü sabah saatlerinde elektriğe kavuşurken, kesintiden etkilenen eyaletlerin önemli kesiminde de yeniden elektrik sağlandı.

Ülkedeki muhalif internet haber sitesi El Nacional ise elektriklerin 15 eyalette, halen bölgesel olarak verildiğini öne sürdü.

Venezuela'da 7 Mart'ta başlayan ve bir hafta süren elektrik kesintisinin ardından 25 Mart'ta yeni bir kesinti yaşanmış ve ülkenin büyük bölümü karanlığa gömülmüştü.

Hükümet, kesintilerin siber ve fiziki sabotajlardan kaynaklandığını açıklamış, muhalefet ise hükümetin yeterli altyapı çalışması yürütmemesinden ötürü elektrik sisteminin çöktüğünü savunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:42 Kaynak: AA

Venezuela, Güncel
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