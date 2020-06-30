Venezuela'dan AB Büyükelçisine 72 saat süre - Son Dakika

Venezuela, Avrupa Birliği Büyükelçisi Isabel Brilhante Pedrosa'nın ülkeden ayrılması için 72 saat tanıdı.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, AB'nin Venezuela Büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanıdı. Avrupa Birliği'nin (AB) Venezuela Büyükelçisi Isabel Brilhante Pedrosa'nın, Karakas'tan ayrılması için 3 günü bulunuyor. Maduro'nun bu kararı, AB'nin Venezuelalı 11 yetkiliye yaptırım kararı almasının ardından aldığı ifade edildi. Ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Maduro, "Venezuela'ya saygı duymayacaklarsa buradan ayrılmalılar" dedi.



Maduro, Büyükelçi için bir uçak ayarlandığını dile getirerek, "Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi inceleyeceğiz. Adım adım gideceğiz. Venezuela'ya saygı duymuyorlar. Bütünlüğümüze bir ulus olarak saygı duyulmalı" ifadelerini kullandı.



Avrupa Birliği, Venezuela hukukuna uymadığı ve demokrasiye aykırı davrandıkları gerekçesiyle 11 kişiyi yaptırım listesine eklemişti.



Venezuela'da kendini geçici lider ilan eden Juan Guaido'yu destekleyenler arasında Avrupa Birliği de bulunuyordu. - KARAKAS