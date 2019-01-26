Son Dakika Haberleri: Venezuela'dan AB'nin Seçim Çağrısına Yanıt

Venezuela'dan AB'nin Seçim Çağrısına Yanıt

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Avrupa Birliği'nin (AB) seçim çağrısına ilişkin, "Avrupa bize 8 gün veriyor.

Venezuela'dan AB'nin Seçim Çağrısına Yanıt, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Avrupa Birliği'nin (AB) seçim çağrısına ilişkin, "Avrupa bize 8 gün veriyor. Egemen bir millete karşı bu gücü ya da ültimatomu nereden alıyorsunuz? Bu çocukça müdahaleci tutum nereden geliyor?" dedi.

Arreaza, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Venezuela'daki krizi görüştüğü oturumda yaptığı konuşmada, ABD'yi, ülkesinde darbe yapmakla suçladı.

Bakan Arreaza, "ABD, darbenin arkasında değil bizzat öncüsü, Venezuela'da muhalefete ve uşak ülkelere talimat veriyor ve dikte ediyor." dedi.

Avrupa Birliği'nin, Nicolas Maduro hükümetine 8 gün içerisinde yeni başkanlık seçimleri çağrısı yapmasını aksi takdirde Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanıyacağını açıkladığını hatırlatan Arreaza, "Avrupa bize 8 gün veriyor. Egemen bir millete karşı bu gücü ya da ültimatomu nereden alıyorsunuz? Bu çocukça müdahaleci tutum nereden geliyor?" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:31 Kaynak: AA

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