Son Dakika Haberleri: Venezuela'dan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya Kınama

Venezuela'dan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya Kınama

4 dakika önce

Venezuela hükümeti, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya daha fazla baskı yapılması için" Peru Dışişleri Bakanı Nestor Popolizio ile görüştüğü belirtilen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hakkında kınama yayımladı.

Venezuela'dan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya Kınama, System.String[]
Venezuela hükümeti, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya daha fazla baskı yapılması için" Peru Dışişleri Bakanı Nestor Popolizio ile görüştüğü belirtilen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hakkında kınama yayımladı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yemin töreni için bu ülkede bulunan ve Kolombiya'yı da ziyaret edecek Pompoe'nun, bölgeye, "Venezuela'daki rejimin zor kullanılarak devrilmesinin" yollarının aramak amacıyla geldiği öne sürüldü.

Açıklamada, Pompeo'un, burada Peru Dışişleri Bakanı Popolizio ile yaptığı ve "Maduro'ya baskı artırma noktasında mutabık kalındığı" iddiasıyla haberlere konu olan görüşme hatırlatıldı.

Pompeo'nun bölgeye, "emri altındaki hükümetlere talimatlar vermek için geldiği" belirtilen açıklamada, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'ya yönelik yürüttüğü "ikiyüzlü ve ısrarlı müdahaleciliği" şeklinde nitelenen politikası da kınandı.

Açıklamada, ABD'nin Venezuela karşısındaki bu politikalarının uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

Pompeo, Brezilya'daki temaslarının ardından Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile görüşmek için bu ülkeye gitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:24 Kaynak: AA

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