Venezuela'dan ABD'ye ilişkilerde "yeni bir sayfa açma" çağrısı - Son Dakika

Venezuela'dan ABD'ye ilişkilerde "yeni bir sayfa açma" çağrısı

24.01.2021 11:09
Venezuela'dan ABD'ye ilişkilerde

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile karşılıklı saygı ve diyaloğa dayalı yeni bir sayfa açma konusunda istekli olduklarını belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile karşılıklı saygı ve diyaloğa dayalı yeni bir sayfa açma konusunda istekli olduklarını belirtti.

Maduro, eski ABD Başkanı Donald Trump hükümeti ile kendi hükümeti arasında yıllardır süren gerilimin ardından, iki ulusun karşılıklı saygı, diyalog, iletişim ve anlayışa dayalı "yeni bir yol" çizmesini arzuladığını ifade etti.

Öte yandan Maduro, hükümetin, "blokajı kırmaya, ekonomik iyileşmeyi sağlamaya ve büyük bir ulusal diyalog kurmaya" odaklanması gerektiğini dile getirdi.

Nicolas Maduro, Kasım 2020'de, Biden'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasından sonra Venezuela hükümetinin, "ABD hükümeti ve halkıyla diyaloğa hazır olduğunu" dile getirmiş, Aralık 2020'de de bu mesajını tekrarlamıştı.

Bunun ardından, Biden'ın da Venezuela ile müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğuna ilişkin haberler basına yansımıştı.

Trump döneminde ABD-Venezuela ilişkileri

Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro, 21 Mayıs 2018'de düzenlenen seçimleri yüzde 67,7 ile kazanmasına rağmen muhalefetin hile iddiaları nedeniyle tartışmalar yaşanmıştı.

ABD ve diğer birçok Batı ülkesi tarafından "hileli" olarak nitelendirilen seçimlerin ardından ABD, Venezuela'ya yönelik yaptırımlarını önemli ölçüde genişletmişti.

Washington yönetimi, Ocak 2019'da Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'ya yönelik ticari yaptırımları uygulamaya koymuş ve PDVSA için kilit aracılar haline gelen Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in iki birimini kara listeye almıştı. Öte yandan 2020'nin haziran ayında Venezuela petrolünü taşımakla suçladığı gemilere ve sahiplerine yaptırım uygulamıştı.

Ülkede muhalif lider Juan Guaido, 23 Ocak 2019'da destekçilerini meydanlara dökerek, kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan etmişti.

Trump, bunun üzerine, Maduro hükümetinin meşruiyetini kaybettiğini savunarak, Guaido'yu ülkenin "fiili devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklamıştı.

ABD yönetimi, en son 5 Ocak'ta, Venezuela'da Guaido'yu "meşru devlet başkanı" olarak tanımayı sürdürdüğünü açıklamış, 6 Aralık 2020'de ülkede düzenlenen parlamento seçimlerini tanımadığını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro, Donald Trump, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela'dan ABD'ye ilişkilerde 'yeni bir sayfa açma' çağrısı - Son Dakika


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