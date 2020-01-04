Venezuela'dan İran ve Irak'a "Süleymani" taziyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Venezuela'dan İran ve Irak'a 'Süleymani' taziyesi - Son Dakika

Venezuela'dan İran ve Irak'a "Süleymani" taziyesi

6 saat önce

Venezuela hükümeti, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesi nedeniyle "İran ve Irak halklarına" başsağlığı diledi.

Venezuela'dan İran ve Irak'a

Venezuela hükümeti, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesi nedeniyle "İran ve Irak halklarına" başsağlığı diledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin Venezuela Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Olayın bölgedeki tansiyonun yükselttiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası hukukta yeri olmadığı savunulan saldırının Venezuela hükümeti tarafından güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Uluslararası hukuka saygı duyulması çağrısı yapılan açıklamada, tarafların "Ortadoğu'daki barışın korunmasına" katkı sağlaması istendi.

Açıklamada, "Bolivarcı Venezuela hükümeti, ölümlerden dolayı İran İslam Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti halklarına başsağlığı dileklerini iletiyor." ifadeleri kullanıldı.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının intikamını alacaklarını belirtmişti.

Suriye iç savaşında oynadığı rolle tartışma konusu olan Süleymani, Afganistan, Pakistan ve İran'dan çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı Suriye'ye getirerek, Esed rejimi saflarında savaştırmıştı.

Süleymani, Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün de iç savaşa katılmasında pay sahibiydi. Rejim güçleri safında örgütlediği on binlerce silahlı unsurla, iç savaşta rejime destek olan Süleymani, sivillere yönelik işlenen bazı katliamlar konusunda muhaliflerce sorumlu tutuluyordu.

Venezuela, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boşandığı eşinin başka biriyle yaşadığını öğrenen kadın dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Trump'tan Kasım Süleymani suikastıyla ilgili yeni açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık, savaş başlatmak için değil Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği yaşandı Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi

Son Dakika Haberleri
06:32 İran'ın BM Daimi Temsilcisi Ravançi: "İntikamımız çok sert olacak" - Son Dakika
06:18 Malezya'dan ABD'nin Bağdat Havalimanı'na saldırılarına tepki Açıklaması - Son Dakika
06:08 ABD Kongresine "olası İran savaşının finansmanını engelleyen" tasarı sunuldu - Son Dakika
05:58 Haşdi Şabi: "Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna" - Son Dakika
05:31 Torbalı'da 2 kişinin öldüğü, bir polisin yaralandığı olayda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 07:30:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Venezuela'dan İran ve Irak'a "Süleymani" taziyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]