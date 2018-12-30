Son Dakika Haberleri: Venezuela'dan Kolombiya'ya Suikast Girişimi Soruşturmasında Yardım Teklifi

Venezuela'dan Kolombiya'ya Suikast Girişimi Soruşturmasında Yardım Teklifi

1 saat önce

Venezuela hükümeti, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'ye suikast hazırladığı iddia edilerek tutuklanan 3 vatandaşıyla ilgili yürütülen soruşturmaya yardım teklifinde bulundu.

Venezuela'dan Kolombiya'ya Suikast Girişimi Soruşturmasında Yardım Teklifi, System.String[]
Venezuela hükümeti, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'ye suikast hazırladığı iddia edilerek tutuklanan 3 vatandaşıyla ilgili yürütülen soruşturmaya yardım teklifinde bulundu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Kolombiya'da tutuklanan 3 vatandaşı hakkında yürütülen soruşturmaya yardım için hazır olduklarını ve gerçeklerin açığa kavuşmasını dilediklerini söyledi. Arreaza, Venezuela'nın gerekli polis ve istihbarat işbirliği sağlamaya hazır olduğunu, Kolombiya makamlarından tutuklanan üç Venezuelalı için daha fazla bilgi talep ettiklerini söyledi.

Ağustos ayında Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yapılan drone'lu suikast girişiminden Şili, Kolombiya ve Meksika hükümetlerinin sorumlu olduğu iddia edilmişti. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:16 Kaynak: İHA

Kolombiya, Venezuela, 3. Sayfa
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