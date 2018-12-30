Venezuela'dan Kolombiya'ya Suikast Girişimi Soruşturmasında Yardım Teklifi
1 saat önce
Venezuela hükümeti, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'ye suikast hazırladığı iddia edilerek tutuklanan 3 vatandaşıyla ilgili yürütülen soruşturmaya yardım teklifinde bulundu.
Venezuela
hükümeti, Kolombiya
Devlet Başkanı Ivan Duque'ye suikast hazırladığı iddia edilerek tutuklanan 3 vatandaşıyla ilgili yürütülen soruşturmaya yardım teklifinde bulundu.
Venezuela Dışişleri Bakanı
Jorge Arreaza, Kolombiya'da tutuklanan 3 vatandaşı hakkında yürütülen soruşturmaya yardım için hazır olduklarını ve gerçeklerin açığa kavuşmasını dilediklerini söyledi. Arreaza, Venezuela'nın gerekli polis ve istihbarat işbirliği sağlamaya hazır olduğunu, Kolombiya makamlarından tutuklanan üç Venezuelalı için daha fazla bilgi talep ettiklerini söyledi.
Ağustos ayında Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yapılan drone'lu suikast girişiminden Şili
, Kolombiya ve Meksika
hükümetlerinin sorumlu olduğu iddia edilmişti. - KARAKAS
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:16 Kaynak: İHA
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