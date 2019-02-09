Venezuela'dan Küba'ya İnsani Yardım
1 saat önce
Venezuela Hükümeti, geçen hafta yaşanan ve 6 kişinin öldüğü kasırga sonrası Küba'ya insani yardımda bulundu.
Venezuela
Hükümeti, geçen hafta yaşanan ve 6 kişinin öldüğü kasırga sonrası Küba
'ya insani yardımda bulundu.
Venezuela'nın Havana
Büyükelçiliğinin Twitter
hesabından yapılan açıklamada, meydana gelen kasırgada 6 kişinin hayatını kaybettiği Küba'ya insani yardımda bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, Venezuela donanmasına ait bir gemi ile 100 ton insani yardım ve iş makinelerinin Küba makamlarına teslim edildiği kaydedildi.
Yardımları taşıyan gemide görevli Yüzbaşı William Maldonado
, yardımın Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'nun talimatları ile gerçekleştirildiğini ve Bolivarcı Venezuela hükümetinin tüm gücüyle Küba'nın yanında olduğunu ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:19 Kaynak: AA
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