Son Dakika Haberleri: Venezuela'dan Küba'ya İnsani Yardım

Venezuela'dan Küba'ya İnsani Yardım

1 saat önce

Venezuela Hükümeti, geçen hafta yaşanan ve 6 kişinin öldüğü kasırga sonrası Küba'ya insani yardımda bulundu.

Venezuela'dan Küba'ya İnsani Yardım, System.String[]
Venezuela Hükümeti, geçen hafta yaşanan ve 6 kişinin öldüğü kasırga sonrası Küba'ya insani yardımda bulundu.

Venezuela'nın Havana Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, meydana gelen kasırgada 6 kişinin hayatını kaybettiği Küba'ya insani yardımda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Venezuela donanmasına ait bir gemi ile 100 ton insani yardım ve iş makinelerinin Küba makamlarına teslim edildiği kaydedildi.

Yardımları taşıyan gemide görevli Yüzbaşı William Maldonado, yardımın Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatları ile gerçekleştirildiğini ve Bolivarcı Venezuela hükümetinin tüm gücüyle Küba'nın yanında olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:19 Kaynak: AA

Küba, Venezuela, Güncel
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