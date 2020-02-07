Venezuela'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Venezuela'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika

Venezuela'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

6 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi ve İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Venezuela'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı, System.String[]

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi ve İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın Twitter hesabından paylaştığı yazılı açıklamada, "Devlet Başkanı Maduro, Van'daki çığ felaketi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazalarından ötürü kardeş Türk halkı ve hükümetine dayanışmasını iletiyor, her iki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, çığ felaketi ve uçak kazasında yaralananlar için acil şifa dileğinde de bulunuldu.

Nicolas Maduro, Venezuela, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ felaketini araştırmak için 3 müfettiş görevlendirdi
Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a sarı uyarı: Kar ve buzlanma bekleniyor TBF, Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu açıkladı Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı

Son Dakika Haberleri
11:54 Sunucu Seda Akgül, kavgalı olduğu Hakan Ural için Cumhurbaşkanına seslendi
11:41 Serkay Tütüncü sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
11:41 Şarkıcı Zeynep Mansur'un kebap keyfi
11:41 Uğur Akkuş koleksiyoncu çıktı
10:59 Sahte altınlarla milyonlarca lira vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 13:02:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Venezuela'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]