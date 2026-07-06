Venezuela depreminde Türk şirketinin inşa ettiği konutların yıkıldığı iddia edildi - Son Dakika
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Venezuela depreminde Türk şirketinin inşa ettiği konutların yıkıldığı iddia edildi

Venezuela depreminde Türk şirketinin inşa ettiği konutların yıkıldığı iddia edildi
06.07.2026 21:53
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Venezuela'yı sarsan ikiz depremlerde afetten en büyük darbeyi alan La Guaira eyaletinde, bir Türk şirketi tarafından inşa edilen 192 blokluk dev sosyal konut sitesinin 160 bloğunun yıkıldığı ya da tamamen kullanılamaz hale geldiği iddia edildi.

Venezuela'nın kuzey kıyılarını vuran şiddetli depremlerin ardından, ülkede Misión Vivienda (Konut Misyonu) adlı devlet programı kapsamında inşa edilen kamu konutlarının dayanıklılığı ve güvenliği tartışma konusu oldu.

Afetten en fazla etkilenen La Guaira eyaletinde yer alan ve eski Devlet Başkanı Hugo Chávez'in adını taşıyan toplu konut projesinde büyük bir yıkım yaşandı.

192 BLOKLUK SİTENİN 160'I YIKILDI İDDİASI

İddialara göre, Türk müteahhitlik şirketi Summa tarafından inşa edilen 192 blokluk sosyal konut sitesinin 160 bloğu, meydana gelen depremlerde yıkıldı ya da tamamen oturulamaz hale geldi. Sosyal konut projeleri arasında yer alan bu binalardaki yıkım, ülkedeki yapı denetimleri ve inşaat süreçlerini yeniden gündeme getirdi.

"BİR HAFTADAN KISA SÜREDE BİTİRDİLER"

Bölgedeki inşaat sürecinde görev alan yerel işçiler ve sendika temsilcileri, söz konusu binaların çok hızlı bir şekilde, blok başına bir haftadan kısa süreler ayrılacak takvimlerle tamamlandığını ifade etti. Yapı uzmanları ve inşaat odası temsilcileri ise binaların yapımında kullanılan hafif metal ile sunta gibi malzemelerin niteliği ve bölgenin alüvyonlu zemin yapısına uygunluğu konusunda eleştirilerde bulundu.

İKİZ DEPREM ÜLKEYİ YIKTI 

Venezuela'da 24 Haziran 2026 tarihinde 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki ikiz depremlerin ardından bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Venezuela Enformasyon Bakanlığı tarafından açıklanan son resmi verilere göre, felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 342'ye yükselirken, yaralı sayısı 16 bin 470 olarak kayıtlara geçti. Başkent Caracas ve kıyı şeridindeki La Guaira'da büyük yıkıma yol açan deprem nedeniyle binlerce binanın hasar gördüğü, 17 binden fazla insanın evsiz kaldığı ve enkaz altında hâlâ ulaşılamayan çok sayıda kişi olması sebebiyle can kaybının artmasından endişe edildiği bildirildi.

Sosyal Konut, Venezuela, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Venezuela Venezuela depreminde Türk şirketinin inşa ettiği konutların yıkıldığı iddia edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sait turk sait turk:
    umarım iddiadır! 0 0 Yanıtla
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