Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'de Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'de Kovid-19 tespit edildi

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'de Kovid-19 tespit edildi, System.String[]

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalandığını ifade etti.

Rodriguez, genel durumunun iyi olduğunu, tecrit önlemlerine uyarak virüsü atlatmak için gereken bakımı alacağını belirtti.

Ülkede Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello da geçen ay Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Venezuela'da 29 bin 88 kişide saptanan hastalık nedeniyle 247 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 09:43

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'de Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika
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