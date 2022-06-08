Venezuela Devlet Başkanı Maduro, AA'ya konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, AA'ya konuştu Açıklaması

08.06.2022 18:57
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, AA'ya konuştu Açıklaması

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin uyguladığı yaptırımların her zaman "bumerang" gibi geri dönerek Amerika ve Avrupa ekonomilerini etkilediğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin uyguladığı yaptırımların her zaman "bumerang" gibi geri dönerek Amerika ve Avrupa ekonomilerini etkilediğini söyledi.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, AA'ya yaptığı açıklamada, ABD'nin, Venezuela'ya yönelik yaptırımlarının kaldırılma olasılığının "çok zor" olduğunu belirtti.

"ABD İmparatorluğu'nun" her zaman kendi saldırganlığına kapıldığını savunan Maduro, "Şu anda Rusya'ya ne olduğuna bakın. Rus ekonomisine, tarım, petrol ve Rus doğal gazına karşı uygulanan binlerce ekonomik yaptırım bumerang gibi Avrupa, Amerika ekonomilerine geri döndü." ifadelerini kullandı.

Başkent Karakas'ın, 5 Mart'ta ABD hükümetinden bir heyetle "önemli bir temasa" geçtiğini, akıcı ve sürekli bir iletişim sürdürdüklerini kaydeden Maduro, "Amerikan enerji şirketi Chevron Corporation, İtalyan enerji şirketi Eni ve İspanyol enerji şirketi Repsol, kendi piyasalarına gaz ve petrol sağlamak için yatırımlarını Venezuela'ya taşıyacak." dedi.

Doğru yönde adımlar atıldığını söyleyen Maduro, sabırlı olunmasını ve ülkesinin kendi çabasıyla ilerlemeye devam edeceğini aktararak, "Umarım ABD bir gün saldırganlık, baskı ve yaptırım politikasından vazgeçer." diye konuştu.

"Venezuela'nın, Amerika Kıtası Zirvesi'nden dışlanması büyük hata"

Maduro, Venezuela'nın, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) tarafından düzenlenen "Amerika Kıtası Zirvesi"nden dışlandığını belirtti. Maduro, Latin Amerika ve Karayipler'deki anti emperyalist ülkeler olarak nitelediği Nikaragua ve Küba'nın yanı sıra kendi ülkesinin dışlanmasının, 25'ten fazla ülke tarafından reddedildiğini aktardı.

Amerika kıtasının bu görüşmesinin, "dışlanmaya karşı hükümetlerin bir protesto toplantısına ve Amerika İmparatorluğu'na emperyal emirler döneminin bittiğini öğreten bir derse dönüştüğü" değerlendirmesini yapan Maduro, Karakas'ın, Los Angeles'ta bulunmayışına yönelik, "Şunu söylemeliyim ki bizim ülkemizi dışlamaya çalışmak ülkenin yönetimi tarafından yapılmış büyük bir hataydı." dedi.

Amerika kıtasının "sözde zirvesi"nin, siyasi ve diplomatik açıdan gitgide kötüleştiğini belirten Maduro, "Bu zirvelerde önemli bir konu, halkların öncelikli sorunları, bizim temel sorunlarımız tartışılmıyor..." değerlendirmesinde bulundu.

Maduro, "ABD İmparatorluğu, Latin Amerika ve Karayipler'in kendi arka bahçesi olduğuna inanarak emir vermek için bu örneklere ulaşmayı planlıyor. O zamanlar geçti." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşüp görüşmediği sorulan Maduro, Lavrov'un Ankara'da olduğunu bilmediğini söyleyerek "Görseydim görüşürdüm, harika bir adam." yanıtını verdi.

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Kaynak: AA

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