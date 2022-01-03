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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Biden ile görüşmeye olumlu bakıyor - Son Dakika

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Biden ile görüşmeye olumlu bakıyor

03.01.2022 08:35
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Biden ile görüşmeye olumlu bakıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye olumlu baktığını belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye olumlu baktığını belirtti.

Maduro, Telesur televizyonuna yaptığı açıklamada, "ABD hükümetiyle doğrudan, cesur, samimi ve karşılıklı anlayışa dayalı bir diyaloğun açılmasını umuyorum." ifadesini kullandı.

Biden'ın Beyaz Saray'a gelmesinden bu yana ilişkilerde bir iyileşme olmadığına dikkati çeken Maduro, "Keşke Joe Biden hükümetiyle bir diyalog başlangıcı olsa, bu olursa çok iyi, olmazsa da mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Maduro, muhalefet ile 13 Ağustos'ta Meksika'nın ev sahipliğinde, Norveç'in ara buluculuğunda başlayan müzakerelerin kesintiye uğramasından ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi.

Venezuela'nın yeni yıla iyi bir giriş yaptığını savunan Maduro, eğitim, sağlık, barınma ve sosyal mutluluğa dönüşen bir sürece doğru ilerlediklerini ifade etti.

ABD ile normalleşme çağrısı

Maduro, 19 Haziran 2021'deki açıklamasında, ABD ile ülkesi arasında son yıllarda artan gerginliği düşürmek istediklerini belirtmişti.

Bloomberg'e konuşan Maduro, hükümetinin ABD Başkanı Biden yönetimi ile karşılıklı saygı ve uzlaşma ile diplomatik ve ticari gerilimleri hafifletmek için müzakere etmeye çalıştığını kaydetmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Biden ile görüşmeye olumlu bakıyor - Son Dakika


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