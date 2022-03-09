Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD heyetiyle görüştüğünü doğruladı - Son Dakika
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD heyetiyle görüştüğünü doğruladı

09.03.2022 03:31
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD heyetiyle görüştüğünü doğruladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD hükümetinden gelen heyetle "saygılı" ve "samimi" bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD hükümetinden gelen heyetle "saygılı" ve "samimi" bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Maduro, diyaloğa her zaman açık olduklarını vurgulayarak, "Çok diplomatik bir görüşmeydi ve yaklaşık iki saat konuştuk, ilgi çekici konular hakkında yüz yüze konuşmak benim için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Maduro, ülkenin ekonomik istikrarı için tüm sektörden temsilcilerle yeniden görüşmeler yapıldığını belirterek, ülkedeki siyasi, ekonomik ve dini faktörlerle ulusal diyalog sürecini yeniden etkinleştirmeye karar verdik. Daha kapsayıcı, daha geniş bir ulusal diyalog sürecini yeniden canlandıracağız." dedi.

Ukrayna'da devam eden çatışmalara da değinen Maduro, savaşın devam etmesi durumunda enflasyonu kontrol altına almak için önlemler almak zorunda kalacaklarını kaydetti.

Maduro, Rusya'ya yönelik başlatılan ambargoları eleştirerek, "Zaten enerji fiyatları, gaz, petrol, gıda fiyatları ve gübreler üzerinde acımasız bir fiyat dengesizliği vardı şimdi daha kötü oldu. Diyalog, müzakere, güvenlik garantilerine uyumlu olarak ve barış konusunda ısrar edeceğiz." şeklinde konuştu.

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ABD'den üst düzey bir heyetin Maduro ile geçen hafta başkent Karakas'ta görüştüğü yönünde iddialar ortaya atılmış, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise görüşmelerde enerji tedarik konusunun gündeme geldiği bildirilmişti.

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Kaynak: AA

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