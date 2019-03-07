Son Dakika Haberleri: Venezuela Devlet Başkanı Maduro: "Abd Muhalefet ile Petrol Savaşı Çıkarmak İstiyor"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: "Abd Muhalefet ile Petrol Savaşı Çıkarmak İstiyor"

53 dakika önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet ile ABD yönetimini, ülkeyi işgal etmek ve doğal kaynaklarını ele geçirmek için savaş başlatmak istemekle suçladı. Maduro, Twitter hesabından “Hiç kimse kendisinin bu şekilde yanıltılmaya çalışmasına izin vermesin. Venezuela muhalefetiyle ile ABD hükümeti, ülkemize yardım etmek istemiyorlar, aksine doğal kaynaklarımızı ele geçirmek istiyorlar. Ülkemizi işgal etmek ve yönetmek için […]The post Venezuela Devlet Başkanı Maduro: “ABD muhalefet ile petrol savaşı çıkarmak istiyor” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet ile ABD yönetimini, ülkeyi işgal etmek ve doğal kaynaklarını ele geçirmek için savaş başlatmak istemekle suçladı.

Maduro, Twitter hesabından "Hiç kimse kendisinin bu şekilde yanıltılmaya çalışmasına izin vermesin. Venezuela muhalefetiyle ile ABD hükümeti, ülkemize yardım etmek istemiyorlar, aksine doğal kaynaklarımızı ele geçirmek istiyorlar. Ülkemizi işgal etmek ve yönetmek için petrol savaşı çıkarmak istiyorlar! Ama yenilecekler!" diye yazdı.

Venezuela'da 21 Ocak'ta mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı kitlesel protesto gösterileri başladı. Ardından çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in başkanı olan Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendini 'geçici devlet başkanı' ilan etti ve ABD ile bazı ülkeler tarafından tanındı. Rusya ve Çin ülkenin meşru devlet başkanı olan Maduro'yu desteklediklerini belirtirken, Venezuela ordusu da Maduro'yu desteklediğini açıkladı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:20 

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Sektörel
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