Son Dakika Haberleri: Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD'ye Rest

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD'ye Rest

1 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, kendisini gayri meşru ilan edip, geçici devlet başkanı olarak duyuran Juan Guiado'ya destek veren ABD'ye meydan okuyarak rest çekti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD'ye Rest, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, kendisini gayri meşru ilan edip, geçici devlet başkanı olarak duyuran Juan Guiado'ya destek veren ABD'ye meydan okuyarak rest çekti. "ABD ile diplomatik ilişkileri bozmaya karar verdim" diyen Maduro, "Hiç kimse burada teslim olmaz, savaşacağız" dedi.

" Washington'dan yönetmeye çalışıyorlar"

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaidó'nun halk önünde yemin ederek kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan çok sert bir açıklama geldi. ABD'yi kendisini devirmeye çalışmakla suçlayan Maduro, "Washington'la ilişkileri kesmeye karar verdim. Anayasa'nın bana verdiği yetkilere uygun olarak ABD ile diplomatik ilişkileri koparmaya karar verdiğimi duyururum" diye konuştu.

ABD delegasyonuna 72 saat süre

Sözlerine "Venezuela'yı Washington'dan yönetmeyi düşünüyorlar" diyerek devam eden Maduro, ABD delegasyonuna ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verdi. "Hiç kimse burada teslim olmaz, savaşacağız" diyen Maduro ayrıca Kolombiya oligarşisine dikkat çekerek "Sorunlarımız evde çözülecek. Hükümetimiz, ülkenin egemenliğini tüm uluslararası çabaya rağmen savunacak" açıklamasını yaptı. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:24 Kaynak: İHA

Washington, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Politika
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