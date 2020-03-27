Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Trump'a sert tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Trump'a sert tepki Açıklaması - Son Dakika

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Trump'a sert tepki Açıklaması

6 saat önce

BUENOS Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakalanması veya tutuklanması için ABD'nin 15 milyon dolar ödül koymasına ilişkin, "Donald Trump hükümeti, aşırı derecede bağnaz, bayağı, sefil bir hareketle bir dizi sahte suçlama başlattı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Trump'a sert tepki Açıklaması, System.String[]

BUENOS Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakalanması veya tutuklanması için ABD'nin 15 milyon dolar ödül koymasına ilişkin, "Donald Trump hükümeti, aşırı derecede bağnaz, bayağı, sefil bir hareketle bir dizi sahte suçlama başlattı." dedi.

Devlet Başkanı Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kurulan komisyon toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maduro, ABD'nin kendisinin yakalanması veya tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında 15 milyon dolar ödül koymasına sert tepki gösterdi. Nicolas Maduro, "Donald Trump hükümeti, aşırı derecede bağnaz, bayağı, sefil bir hareketle bir dizi sahte suçlama başlattı. Tıpkı 19. yüzyılın ırkçı kovboyları gibi savaşmaya hazır olan devrimcilerin başına ödül koyuyorlar. Sen sefil birisin Donald Trump. O sadece ırkçı ve üstünlük yanlısı davranmıyor, uluslararası ilişkileri bir zorba gibi yönetiyor." ifadelerini kullandı.

Alcala başarısız olduğu için ödül koyuldu

Maduro, silahlı eylem yapılması amacıyla Venezuela'ya silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala'nın başarısız olması nedeniyle ABD tarafından yakalanmak istendiğini, bu nedenle ödül konulduğunu savundu.

Eski Tümgeneral Alcala'nın askeri geçmişi hakkında değerlendirmelerde bulunan Maduro, "Çok sevilen bir askeri hayatı yoktu çünkü halkı küçümsüyordu. Onun uyuşturucu kaçakçılarıyla fotoğraflarını gördük, hakkında soruşturma başlatıldı ve ülkeden kaçtı. ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin kölesi oldu, ona bu (Venezuela'ya silah göndermesi)şekilde görevler verdiler. O da, Guaido ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı." şeklinde konuştu.

ABD Adalet Bakanlığı "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu" gerekçesiyle Maduro ile Venezuela yönetimindeki bazı kişiler hakkında iddianame hazırladığını, Maduro'nun yakalanması veya tutuklanması için 15, diğer 4 kişi için de 10 milyon dolar ödül koyduğunu açıklamıştı.

ABD'nin yakalanması için ödül koyduğu eski Tümgeneral Alcala, Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında Venezuela'da silahlı eylem yapılması amacıyla muhalif lider Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez de düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'ya gönderilmek istenen silahlarla ülkede paramiliter grupların kurularak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağında, başta Devlet Başkanı hedef alınarak ülkede silahlı eylem planı olduğunu açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro, Donald Trump, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:46 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu ABD ve Çin liderleri telefon görüşmesi yaptı: İki ülke koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi         
12:43
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi         
12:29
IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek         
12:24
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi         
12:23
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı         
12:17
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
12:17
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor         
12:08
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
12:02
Tam bir suç makinesi! 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı Tam bir suç makinesi! 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı         
11:40
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu         
11:36
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu         
11:36
Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi         
11:35
ABD ve Çin liderleri telefon görüşmesi yaptı: İki ülke koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek ABD ve Çin liderleri telefon görüşmesi yaptı: İki ülke koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek         
11:35
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi         
11:31
Mazbatası iptal edilen CHP'li vekilin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı Mazbatası iptal edilen CHP'li vekilin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı         
11:20
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor         
11:19
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı         
11:12
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti         
11:09
Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi         
11:07
Süper model Maria Liman'dan takipçilerine davet: Benimle 3 ay karantinada kalıp eğlenmek isteyen var mı? Süper model Maria Liman'dan takipçilerine davet: Benimle 3 ay karantinada kalıp eğlenmek isteyen var mı?         
11:07
Hadise karantina dinlemedi! Kuaförünü ayağına çağırıp kesenin ağzını açtı Hadise karantina dinlemedi! Kuaförünü ayağına çağırıp kesenin ağzını açtı         
10:53
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı         
10:50
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi         
10:45
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak         
10:43
Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği         
10:28
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor         
10:23
Bursa'da Bursa'da "Alkolleri sen al" tartışması yaralama ve kazayla bitti         
10:13
Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek         
10:09
Lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian, Demet Akalın ve Ebru Polat'ı kızdırdı Lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian, Demet Akalın ve Ebru Polat'ı kızdırdı         
09:56
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 12:56:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Trump'a sert tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]