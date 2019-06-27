Son Dakika Haberleri: Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Darbe girişimi ve suikast planlarını önledik
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Darbe girişimi ve suikast planlarını önledik

1 saat önce

Ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşan Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet tarafından başlatılan bir darbe girişimini durdurduklarını açıkladı. Maduro, darbecilerin kendisi ve başka üst düzey yöneticilere suikast düzenlemeyi de planladığını söyledi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Darbe girişimi ve suikast planlarını önledik, System.String[]
Ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşan Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet tarafından başlatılan bir darbe girişimini durdurduklarını açıkladı. Maduro, darbecilerin kendisi ve başka üst düzey yöneticilere suikast düzenlemeyi de planladığını söyledi.

Televizyon aracılığıyla halka seslenen Maduro, "Venezuela halkı ve Venezuela demokrasisine karşı bir grup faşist terörist tarafından planlanan darbe girişimini ortaya çıkardık, bozduk ve sorumluları yakaladık." şeklinde konuştu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:53 
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