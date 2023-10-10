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Maduro, İsrail'i soykırım yapmakla suçladı - Son Dakika

Maduro, İsrail'i soykırım yapmakla suçladı

Son Güncelleme: 10.10.2023 09:22

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Gazze'de ayrım gözetmeksin sivillerin yaşadığı binaların bombalandığını belirterek, İsrail'i Filistin halkına karşı ''soykırım'' yapmakla suçladı.

Hamas ile İsrail arasındaki savaş giderek büyürken, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Katıldığı programda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Maduro, Birleşmiş Milletler'in açıklamasını dikkatli ve endişeli şekilde okuduklarını vurgulayarak, " Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırım başladı" dedi.

"ATEŞKES İÇİN BM'YE ÇAĞRIDA BULUNALIM"

İsrail'in Gazze'de daha önce defalarca "katliam" yaptığını dile getiren Maduro, "Gazze'de ayrım gözetmeksizin sivillerin yaşadığı binalar vuruluyor, her yer bombalanıyor, kadınlar ve çocuklar her gün ölüyor. Dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerime, Hristiyanlara ve Yahudilere sesleniyorum, acil ateşkes için BM'ye çağrıda bulunalım." vurgusu yaptı.

"BAĞIMSIZ BİR FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI"

Maduro, barış müzakerelerinin bir an önce başlaması gerektiğini ve BM kararlarına saygı duyulacak şekilde bağımsız ve egemen bir Filistin Devletinin kurulması gerektiğini söyledi. Filistin halkının yıllardır her türlü zorbalığa ve ayrımcılığa maruz kaldığını hatırlatan Maduro, "BM, 1967'de uygulanması için zorunlu bir karar yayımladı. Karara göre, İsrail ve Filistin Devleti için çizilmiş sınırlara saygı gösterilecek, aynı zamanda Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti olacaktı ancak İsrail'de başa geçen bütün hükümetler devamlı olarak bu kararı çiğnedi." değerlendirmesinde bulundu.

"FİLİSTİN TOPRAKLARINI İKİ PARÇAYA BÖLDÜLER"

Maduro, yeni nesilden Filistin'in tarihine bakmasını isteyerek, "Zulüm, abluka ve haksızlık yıllardır devam ediyor. Haritaya bakarsanız Filistin'in yıllar içerisinde topraklarının nasıl elinden alındığını anlarsınız. Filistin topraklarını iki parçaya böldüler. Uluslararası medya bunu görmek istemiyor yani sağır ve dilsizi oynuyor." şeklinde konuştu.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE AYNI FİKİRDEYİM"

Filistin halkını daima savunacaklarını anlatan Maduro, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın iki devletli çözüm çağrısını da desteklediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ve Filistin'e yönelik açıklamalarına destek veren Maduro, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tamamen aynı fikirdeyim. Son derece aklı başında kelimeler kullanıyor. BM kararlarına saygılı, adil ve tam barışın sağlanması gerekiyor. İnanıyorum ki bir lider olarak bu duruma müdahale edecek, ateşkesin başarılmasını sağlayacak ve adil bir barışın başlatılmasını çözecek kişi Erdoğan olabilir."

ABD, İngiltere ve müttefikler Hamas saldırısını kınadı, İsrail'e desteklerini ifade etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maduro, İsrail'i soykırım yapmakla suçladı - Son Dakika


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