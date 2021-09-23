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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya Devlet Başkanı Duque'ye tepki gösterdi - Son Dakika

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya Devlet Başkanı Duque'ye tepki gösterdi

23.09.2021 02:36
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya Devlet Başkanı Duque'ye tepki gösterdi, System.String[]

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi, muhalefet ile Norveç'in ara buluculuğunda başlayan diyalog görüşmelerine komplo karıştırmakla suçladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi, muhalefet ile Norveç'in ara buluculuğunda başlayan diyalog görüşmelerine komplo karıştırmakla suçladı.

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Maduro, muhalefet ile bir süreden bu yana yürüttükleri müzakerelerin Duque'yi mutlu etmediğini belirterek, "Meksika'da, muhalefet ile bir diyalog süreci yürütüyoruz, bu diyaloğa karşı komplo yürüten birileri var, bunun başı da Duque'dir." ifadesini kullandı.

Duque'nin, Venezuela'da geçici başkan olarak tanıdığı ve eski Ulusal Meclis (AN) başkanı Juan Guaido'yu meşru muhatap kabul etmesini eleştiren Maduro, "Benim devlet başkanlığı yaptığım meşru Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti ve muhalefet, Meksika'da görüştü. Bu kadar basit." şeklinde konuştu.

Yeniden bir araya gelecekler

Meksika'da iktidar ile muhalefet arasında, 14 Ağustos'ta başlayan müzakereler aynı şekilde 24-27 Eylül tarihlerinde Meksika'da kaldığı yerden devam edeceği bildirilmişti.

Müzakere süreci

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 23 Temmuz'daki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini bildirmişti.

Maduro, muhaliflerin lideri Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Muhalif Guaido ise ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi talebinde bulunmuştu.

Muhalefet, Kolombiya, Venezuela, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya Devlet Başkanı Duque'ye tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya Devlet Başkanı Duque'ye tepki gösterdi - Son Dakika
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