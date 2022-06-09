Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kuruluş Osman oyuncularıyla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kuruluş Osman oyuncularıyla bir araya geldi

09.06.2022 01:01
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kuruluş Osman oyuncularıyla bir araya geldi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve dizinin oyuncularıyla bir araya geldi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve dizinin oyuncularıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Maduro, Twitter hesabından yapımcı ve oyuncularla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Maduro, memnuniyetini dile getirerek, "Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ile yaptığım bu harika buluşmadan ve Türk insanının kültürünü tanımış olmaktan minnettarım. Kardeş halklarımızın kültürel entegrasyonunu daha da güçlendirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Maduro'ya ziyareti sırasında börk şapka hediye edildi.

Türkiye'de öğrenim gören Venezuelalı öğrencilerle de bir araya gelen Maduro, öğrencilerle sohbet ettiği anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk dizilerini çok sevdiği bilinen Maduro, daha önce de Diriliş Ertuğrul dizisine yönelik hayranlığını ifade etmiş ve 10 Temmuz 2018'de Türkiye ziyaretinde Diriliş setini ziyaret etmişti.

YORUMLAR
500
Bu araca isim bulana 10.000 TL ödül! Bu araca isim bulana 10.000 TL ödül! Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Kaynak: AA

Mehmet Bozdağ, Venezuela, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kuruluş Osman oyuncularıyla bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:10 Yaprak toplamak isteyen yaşlı kadın, çıktığı asmadan düşerek yaşamını yitirdi
01:09 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den iddialı pozlar
01:06 Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 41 ilde şiddetli yağış bekleniyor
00:22 Meksika-ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel bulundu
00:20 Avrupa'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü, Yunanistan'a da sıçradı
23:51 Efes-2022 gece safhasında hedefler tam isabet vuruldu
23:49 Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı: İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüşüyoruz
23:44 Kira artışına getirilen yüzde 25'lik sınırına AK Partili isimden itiraz geldi: Keyfi sınır, yeni sorunlar üretir
23:35 Rus devlet kanalı YPG/PKK elebaşını yayına çıkarttı
22:48 "En güzel kalçalı kadın" seçilen Suzy Cortez'den Shakira'yı yıkacak sözler: Pique bana hep mesaj atardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 01:28:00. #1.12#
SON DAKİKA: Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kuruluş Osman oyuncularıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement