Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Lavrov ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Lavrov ile görüştü - Son Dakika

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Lavrov ile görüştü

1 saat önce

BUENOS Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te kabul etti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Lavrov ile görüştü, System.String[]

BUENOS Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te kabul etti.

Venezuela basınında çıkan haberlere göre, görüşmenin ardından Lavrov, basına yaptığı açıklamada Maduro ile "çok verimli ve güvenilir bir görüşme" gerçekleştirdiğini bildirdi.

Meksika, Küba'nın ardından Latin Amerika turunu Venezuela'da bitiren Lavrov, "Rusya, Venezuela hükümetini destekliyor ve geçen yıl Moskova'da Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile Nicolas Maduro arasında varılan anlaşmalar bir başlama noktası olmak üzere iş birliğini derinleştirecek." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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